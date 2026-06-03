Врач предупредил о скрытых рисках двух популярных у худеющих салатов

Он объяснил, что салаты вроде "Щетки", которые содержат много грубой клетчатки, действительно помогают активизировать кишечник.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал о минусах популярных у худеющих людей салатов, которые содержат много грубой клетчатки, например, салата "Щетка" из свеклы, моркови, капусты и лимонного сока.

Как сообщает Oxu.Az, о скрытых рисках этих блюд врач предупредил в разговоре с lenta.ru.

Он объяснил, что салаты вроде "Щетки", которые содержат много грубой клетчатки, действительно помогают активизировать кишечник. "Однако блюдо не универсально. Например, оно может вызвать обострение гастрита, язвы, колита, а у людей с синдромом раздраженного кишечника - диарею", - предупредил Белоусов.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, у людей со склонностью к вздутию, капуста и сырая свекла могут вызвать тяжесть в животе. Лимонный сок тоже не всем подходит: при чувствительном желудке он может усиливать раздражение.

Вызвать проблемы с ЖКТ может и другой популярный у сторонников ЗОЖ салат - из пекинской капусты, огурца, зеленого яблока, укропа, кинзы и сока лайма. Как отметил врач, в его составе совсем нет жиров, из-за чего хуже усваиваются жирорастворимые витамины. Кроме того, такой салат не дает длительного насыщения, подчеркнул доктор.