В Баткене из-под земли выкопали десятки килограммов наркотиков

Сотрудники МВД Кыргызстана совместно с правоохранительными органами Узбекистана пресекли канал незаконной поставки наркотиков через территории двух стран.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного изготовления и сбыта наркотических средств в Баткенской области была получена информация, что гражданин Э. Э. Й. 1993 года рождения ввозил из Таджикистана крупные партии гашиша для последующей реализации.

Подозреваемый был задержан при попытке сбыта наркотиков. Во время обыска у него и в его автомобиле оперативники обнаружили три свертка с гашишем общим весом около трех килограммов. В ходе обыска по месту жительства задержанного нашли еще 31 сверток с наркотиками. Общий вес изъятого составил 34,4 килограмма.

Следствие также установило, что наркотики могли переправлять с территории Таджикистана через Кыргызстан в Узбекистан. В рамках взаимодействия и обмена оперативной информацией узбекские правоохранители провели дополнительные мероприятия, в ходе которых изъяли 14 килограммов гашиша и 1 килограмм опия.

Кроме того, в Узбекистане задержан гражданин Х. Т. Т. 1995 года рождения, которого подозревают в причастности к наркоканалу. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

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