"Все хотят жить в Бишкеке, но он не резиновый" — Кендирбаева

В столице появилось около 50 жилмассивов, в большинстве из них строятся школы.

По словам министра, в этом году в Бишкеке строится 20 школ за счет республиканского бюджета, в 2027-м планируется построить еще 15 за счет международных инвестиций.

"В столице появилось около 50 жилмассивов, в большинстве из них строятся школы. Все хотят жить в Бишкеке, миграция большая. В прошлом году вернулось много соотечественников из России и Америки. В то же время, например, из Канта каждый день приезжает учиться около 15 тысяч детей, но Бишкек же не резиновый", — сказала глава Минпросвещения в интервью "Биринчи радио".

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