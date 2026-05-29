Молодежь Кыргызстана, РУз и РТ договорилась продвигать безопасную миграцию

Диалоговая сессия прошла в рамках фестиваля «Кыялымдагы Кыргызстан».

В Баткенской области лидеры молодежи из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана обсудили, как снизить риски для тех, кто уезжает на заработки без достаточной информации о своих правах. Итогом встречи стало подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает Международная организация по миграции при поддержке Фонда миростроительства ООН.

Диалоговая сессия прошла в рамках фестиваля «Кыялымдагы Кыргызстан».

Главной темой стала трудовая миграция из приграничных районов. Молодые люди часто уезжают работать за рубеж, не зная легальных каналов трудоустройства, возможных рисков и механизмов защиты своих прав.

Во время групповой работы представители стран разработали идеи для совместных информационных кампаний — в соцсетях и на местах. Участники договорились сообщать о регулируемой миграции простым языком и через те площадки, где молодежь действительно получает информацию в современном мире.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/375715/