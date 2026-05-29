Детский омбудсмен посетила колонию для подростков в Чуйской области

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева в преддверии Международного дня защиты детей провела информационно-разъяснительное мероприятие для воспитанников учреждения № 14 Государственной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, основной целью мероприятия стали повышение правовой грамотности несовершеннолетних, ознакомление с механизмами государственной защиты прав детей, возможностями личностного развития, а также оказание морально-психологической поддержки детям, находящимся в конфликте с законом.

Особое внимание уделено вопросам права на образование, защиты от насилия, механизмам получения помощи, а также формированию правовой культуры и уважительного отношения к закону.

С учетом потребностей воспитанников учреждения передан спортивный и учебный инвентарь, предназначенный для организации образовательного процесса и досуга несовершеннолетних.

Напомним, институт акыйкатчи провел мониторинг условий содержания несовершеннолетних в воспитательной колонии № 14 и следственном изоляторе Чуйской области, по итогам которого госорганам направлены соответствующие рекомендации.

Учреждение № 14 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) — единственная воспитательная колония в Кыргызстане, предназначенная для содержания и реабилитации несовершеннолетних. Она находится в селе Нижний Норус Чуйской области.



