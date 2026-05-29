На Всемирных играх кочевников кок-бору и кокпар пройдут как отдельные дисциплины

На VI Всемирных играх кочевников соревнования по кок-бору и кокпару будут проводиться как отдельные дисциплины. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта.

В ведомстве уточнили, что решение принято в рамках подготовки к предстоящим Играм.

Напомним, ранее сообщалось о переговорах по выработке единых правил для кок-бору и кокпара. В 2025 году в Бишкеке представители Кыргызстана и Казахстана обсуждали возможность унификации правил двух национальных конных игр.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в КР с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке на новом стадионе «Бишкек Арена», а спортивные соревнования будут организованы в Иссык-Кульской области.



