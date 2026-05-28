Назван продукт с высоким содержанием магния

Российский нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, в каком продукте высокое содержание магния, который полезен для сердца и хорошего сна.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет aif.ru.

Специалист отметила, что больше всего магния и других полезных веществ содержится в сырых семечках - особенно тыквенных и подсолнечных. Они богаты не только магнием, но и цинком, витамином Е и полезными жирами.

При этом при жарке семечки теряют до 30% магния, а жиры окисляются и становятся менее полезными. Также разрушаются витамины и антиоксиданты, а из-за высокой температуры могут образовываться вредные вещества, включая акриламид, который связан с риском онкологических заболеваний.

Сырые семечки, по словам специалиста, лишены этих недостатков, поэтому считаются более полезными. Их рекомендуют употреблять в умеренном количестве - около 20-30 г в день, добавляя в блюда или слегка подсушивая без масла.

Эксперт предупредила, что семечки не подходят людям с заболеваниями ЖКТ и желчного пузыря, так как могут вызывать обострения.