Глава Конституционного суда лично защищает в ЖК законопроект, хотя не должен был

Глава Конституционного суда КР лично защищает в ЖК законопроект, хотя не должен.

Об этом Эмиль Осконбаев заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении в первом чтении проекта конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской Республики».

По его словам, согласно мировой практике судьи КС КР никогда не участвуют при защите законопроектов, поскольку завтра данный нормативно-правовой акт может стать объектом оспаривания в суде на предмет соответствия Конституции.

«И если такое произойдет с данным законопроектом я уже не смогу участвовать в заседаниях КС и голосовать по нему. Я пришел в ЖК только из уважения к депутатам, хотя не должен был», — отметил Эмиль Осконбаев.

На вопрос депутата Мирлана Жээнчороева о том, кто назначил его тогда докладчиком по законопроекту, если он не должен был приходить в ЖК, Эмиль Осконбаев отметил, что президент его назначил.

На что нардеп отметил, что главе КС КР надо было заранее озвучить свою позицию тому, кто его назначил.



