ЦИК поддерживает норму о внесении залога кандидатом на выборах при подаче заявки

ЦИК поддерживает норму о внесении залога кандидатом на выборах при подаче заявления. Об этом глава Центризбиркома Тынчтык Шайназаров заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК при обсуждении конституционного законопроекта «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

По его словам, инициатива нардепов правильная.

«На последних выборах у аппарата ЦИК заняло много времени на регистрацию кандидатов в депутаты, их уполномоченных по финансовым и юридическим вопросам, их проверку в судах, МВД, Нацагентстве по делам религий и других госорганах. А потом кандидаты приходили и говорили: «А у нас нет денег, и мы не будем участвовать в выборах».

Поэтому целесообразно ужесточить требования уже на начальном этапе избирательной кампании, то есть обязательное создание собственного избирательного фонда и внесение избирательного взноса уже в момент подачи заявления о намерении баллотироваться», — добавил Тынчтык Шайназаров.



