Глава ЦИК: На выборах в ЖК у кандидата было 998 агитаторов, и он не прошел

По его словам, закон позволяет иметь кандидату до 1 тысячи агитаторов.

На выборах в Жогорку Кенеш у одного кандидата в депутаты было 998 агитаторов, и это был максимум. Об этом глава ЦИК Тынчтык Шайназаров заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК при обсуждении проекта конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

По его словам, закон позволяет иметь кандидату до 1 тысячи агитаторов.

«Однако кандидат с 998 агитаторами не прошел в ЖК. Были и другие претенденты с агитаторами в более 900 человек, некоторые прошли в парламент. При этом был и кандидат всего с одним агитатором, и он прошел в Жогорку Кенеш. Я поддерживаю концепцию законопроекта о сокращении числа агитаторов, поскольку если платить по 20 тысяч сомов 1 тысяче агитаторов то получается уже 20 миллионов сомов, а это огромная сумма. У многих кандидатов таких сумм нет», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Как подчеркнула одна из инициаторов законопроекта депутат Камила Талиева, предлагается изменить правила финансирования агитации. Вместо действующих лимитов — до 10 тысяч агитаторов на президентских выборах и до 1 тысячи агитаторов на парламентских — вводится новое ограничение: не более трех агитаторов на один избирательный участок.

«На последних выборах многие жаловались на финансовый дисбаланс, когда кто-то мог оплатить работу 1 тысячи агитаторов, а другой мог позволить себе только 100. На себе испытала это, так как не могла себе позволить нанимать агитаторов. Чтобы было справедливо, решили разрешить не более трех агитаторов на один избирательный участок», — добавила она.

Нардеп Медер Алиев поддержал инициативу, отметив, что 1 тысяча агитаторов — это, по сути, легальный подкуп избирателей.

«К нашему стыду, в прошлом созыве приняли норму об 1 тысяче агитаторов. Все мы знаем, кто как пришел в ЖК, как олигархи подкупали голоса. Это, конечно, только судом можно доказать. Но инициатива о сокращении их числа правильная», — добавил он.



Ссылка: https://24.kg/vlast/375391/