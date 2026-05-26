Через сколько времени после забоя можно есть жертвенное мясо? - Мнение специалиста

Употребление мяса животных сразу после забоя во время Курман айт может привести к серьезным проблемам с пищеварением и рискам для здоровья.

Как сообщает Oxu.Az, об этом агентству İhlas заявил турецкий специалист Мехмет Эмин Мави.

"Склонность граждан употреблять мясо сразу после забоя во время обрядов жертвоприношения приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Мясо только что забитого животного не пригодно для немедленного употребления из-за окоченения мышц (трупное окоченение). Для повышения качества приготовления и облегчения пищеварения мясо следует употреблять не ранее чем через 12-24 часа после забоя животного", - подчеркнул эксперт.