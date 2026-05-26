Главный внештатный детский кардиолог Д.Аматов: Последипломное образование — это вопрос безопасности пациентов

В интервью он объясняет, почему подготовка ординаторов — это не внутреннее дело медицины, а вопрос национальной безопасности.

Последипломное образование — это стратегическое направление национальной безопасности. Об этом сказал главный внештатный детский кардиолог Данияр Аматов в интервью АКИpress.

— Сегодня много говорят о нехватке врачей. Но достаточно ли просто увеличить количество выпускников медицинских вузов?

— Нет. Само по себе увеличение числа выпускников не решает проблему качества медицинской помощи. В медицине ключевое значение имеет не количество дипломов, а качество клинической подготовки.

Настоящий врач формируется уже после университета — в ординатуре, резидентуре, во время практической работы рядом с опытными наставниками. Именно этот этап определяет, насколько специалист сможет принимать решения в сложных клинических ситуациях, нести ответственность за пациента и работать по современным стандартам.

Особенно это важно в таких направлениях, как детская кардиология, реанимация, неонатология, кардиохирургия, где цена ошибки чрезвычайно высока.

— Почему вы считаете систему последипломного образования настолько важной?

— Потому что медицина сегодня меняется быстрее, чем успевают обновляться учебники. Если врач не развивается после получения диплома, его знания начинают устаревать уже через несколько лет.

Последипломное образование — это не формальность и не получение очередного сертификата. Это постоянное обновление клинического мышления.

Современный врач должен понимать международные протоколы, владеть новыми диагностическими технологиями, уметь работать в мультидисциплинарной команде. Без системной подготовки это невозможно.

Когда государство экономит на последипломном образовании, оно в итоге платит гораздо большую цену — осложнениями, поздней диагностикой, ростом инвалидности и потерей кадров.

— Вы неоднократно поднимали вопрос оплаты ординаторов. Почему это принципиально важно?

— Потому что сегодня ординаторы фактически находятся в самой несправедливой позиции в системе здравоохранения. С одной стороны, от них требуют полноценной работы в клинике: дежурств, ведения пациентов, участия в экстренной помощи. С другой — они часто остаются без достойной финансовой поддержки.

Ординатор — это уже не студент. Это молодой врач, который ежедневно находится рядом с пациентом и несет профессиональную ответственность.

Когда человек после шести лет тяжелого обучения вынужден думать не о знаниях, а о том, как оплатить жилье, транспорт и базовые потребности, система начинает терять качество.

Молодой специалист должен иметь возможность сосредоточиться на обучении и практике, а не искать подработки после ночных дежурств.

— Некоторые считают, что ординатура — это продолжение учебы, а значит платить необязательно. Что вы думаете по этому поводу?

— Это устаревший подход. Во всем мире ординатура давно рассматривается как часть профессиональной медицинской системы.

Да, человек продолжает учиться. Но одновременно он работает внутри больницы и выполняет огромный объем практической работы. Без ординаторов невозможно представить функционирование многих стационаров.

Если государство заинтересовано в сильных кадрах, оно должно относиться к ординатору как к молодому специалисту, а не как к бесплатной рабочей силе.

— Насколько важны зарубежные стажировки для молодых врачей?

— Это критически важно. Ни одна система здравоохранения не развивается изолированно. Международный обмен опытом позволяет врачам видеть современные модели организации медицины, новые технологии, культуру клинического мышления и подходы к безопасности пациентов.

Очень показателен пример Казахстана с программой «Болашак». Благодаря государственным программам зарубежного обучения страна смогла подготовить большое количество специалистов, которые позже стали внедрять современные стандарты у себя дома.

Такие программы — это не «утечка мозгов», как иногда считают. Наоборот, это инвестиция в человеческий капитал.

Если молодой врач получает качественную подготовку за рубежом и затем возвращается в страну, выигрывает вся система здравоохранения.

Кыргызстану также необходимы государственные программы зарубежных стажировок для молодых врачей, особенно по дефицитным специальностям. Причем важно не только отправлять специалистов учиться, но и создавать условия для их возвращения и дальнейшей работы внутри страны.

— Что сегодня больше всего мешает развитию последипломного образования?

— Главная проблема — отсутствие системного подхода.

Невозможно требовать от молодых врачей высокого уровня подготовки без современных клинических баз, симуляционных центров, доступа к международным образовательным ресурсам и адекватного финансирования.

Кроме того, в медицине нельзя развивать только инфраструктуру без инвестиций в людей. Можно построить современную клинику, но без подготовленных кадров оборудование не решит проблему.

Сильная медицина начинается не со стен, а со специалистов.

— Что необходимо изменить в ближайшие годы?

— Необходимо признать, что последипломное образование — это стратегическое направление национальной безопасности.

Нужны:

- достойная оплата ординаторов;

- государственные программы зарубежных стажировок;

- развитие системы наставничества;

- современные симуляционные центры;

- прозрачная система профессионального роста;

- поддержка молодых специалистов в регионах.

Если государство инвестирует в молодых врачей сегодня, через 10–15 лет оно получит сильную систему здравоохранения.

Если этого не делать — кадровый дефицит и отток специалистов будут только усиливаться.

— Почему эта тема касается не только врачей, но и общества?

— Потому что каждый человек рано или поздно становится пациентом.

Когда мы говорим о подготовке врачей, мы говорим о безопасности операций, своевременной диагностике, снижении смертности и качестве жизни людей.

Последипломное образование — это не внутренний вопрос медицинского сообщества. Это вопрос здоровья нации и будущего страны.

АКИпресс