В мире растет число людей с психическими расстройствами. Какова ситуация в Кыргызстане?

Во всем мире более 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами, при этом каждый седьмой молодой человек сталкивается с подобными проблемами.

Об этом говорится в материалах, опубликованных в научном журнале The Lancet.

В Кыргызстане, по официальным данным, около 11% населения сталкиваются с психическими расстройствами. На официальном учете состоят более 50 тыс. человек.

Специалист Минздрава Нургуль Ибраева на брифинге отметила, что среди неинфекционных заболеваний психические расстройства сегодня занимают пятое место наряду с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и хроническими болезнями легких. По ее словам, на 1 января 2025 года в стране зарегистрировано более 50 тыс. пациентов с психиатрическими заболеваниями.

По ее словам, ежегодно рост психических расстройств составляет порядка 10-11%. Анализ статистики за последние 10 лет показывает устойчивую тенденцию к росту с 2021 года.

По данным Нацстаткома, с 2011 по 2024 год показатели психических расстройств в Кыргызстане колебались. Пик пришелся на 2012-2013 годы (до 13 тыс. 183 случаев), минимум — на 2020 год (6569). К 2024 году число случаев составило 9 057, частично восстановившись после спада.

Психиатр Центра семейной медицины №6 Борис Ли рассказал на брифинге, что психические расстройства отличаются большим разнообразием. При депрессии, например, наблюдаются утрата интереса и способности получать удовольствие, снижение активности, стойкое ухудшение настроения не менее 14 дней, чувство беспомощности и другие симптомы.

При этом подчеркивается, что речь идет о признаках, а не диагнозах: их совокупность формирует синдром, а несколько синдромов — нозологическую форму заболевания.

В Кыргызстане наиболее распространены депрессивные, тревожные расстройства и расстройства, связанные с употреблением алкоголя. Реже встречаются шизофрения, биполярное и шизоаффективное расстройства, которые требуют более интенсивного лечения.

По данным GBD, депрессивные расстройства затрагивают около 3,3% населения, тревожные — около 2,1%, чаще у женщин. Тревожные расстройства включают паническое, генерализованное тревожное и фобические состояния.

Наиболее уязвимы молодежь и люди среднего возраста. Среди подростков в 2022 году более 33% испытывали длительное чувство грусти или безнадежности, среди 15-летних девушек — до 47%.

По данным ВОЗ, рост психических расстройств связан с хроническим стрессом, бедностью, миграцией, семейным насилием, алкоголизацией, травматическими событиями и буллингом. Также влияют одиночество, стигматизация и позднее обращение за помощью. Отдельно отмечается неравный доступ к психиатрической помощи, особенно в сельской местности.

Нехватка кадров

Исполняющий обязанности директора Республиканского центра психиатрии и наркологии Жаныбек Ажибеков сообщил, что на конец 2025 года в Кыргызстане насчитывается 136 врачей-психиатров. Для сравнения, 15 лет назад их было около 300.

Врачей-наркологов — около 50. В среднем на каждые 40 тыс. населения должен приходиться один психиатр, однако в ряде районов с населением около 160 тыс. человек работает всего один специалист, совмещающий функции психиатра и нарколога.

Основная нагрузка включает прием пациентов, выписку рецептов и взаимодействие с военкоматами, что дополнительно перегружает систему.

Большая часть специалистов сосредоточена в стационарах. Крупные учреждения находятся в Бишкеке, Оше и Жалал-Абаде. В регионах сохраняется дефицит кадров — в отдельных учреждениях работают лишь 4-6 психиатров.

Система оказания помощи выстроена по принципу первичного звена: пациент в первую очередь обращается к семейному врачу, который при необходимости направляет его к психиатру или другому узкому специалисту.

