Министр труда встретился с кыргызстанцами в Москве

Министр труда Канат Сагынбаев провел прием граждан Кыргызстана в Москве в рамках рабочей поездки в Россию, сообщила пресс-служба Министерства труда.

На встрече были озвучены вопросы, касающиеся продления сроков временного пребывания кыргызстанцев в России, постановки на миграционный учет членов семей трудящихся граждан, устройства несовершеннолетних детей в общеобразовательные учреждения города Москвы и другие актуальные темы.

По обращениям граждан министр дал соответствующие разъяснения, а также поручения руководству представительства Минтруда в Москве по оперативному рассмотрению поднятых вопросов.

АКИpress