Ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается детям, рожденным с 1 августа 2023 года

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике».

Закон был принят Жогорку Кенешем 29 апреля 2026 года.

Как сообщила пресс-служба президента, закон принят в целях реализации указа президента «О введении ежемесячного государственного пособия детям до трех лет» от 6 марта 2026 года № 104.

Законом предусматривается изменения в статью 5 закона «О государственных пособиях в Кыргызской Республике», в части установления нового вида государственных пособий – ежемесячного пособия детям со дня рождения и до достижения ими возраста 3 лет (далее – ежемесячное пособие «Бала ырысы»). Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия «Бала ырысы» утверждаются Кабинетом министров.

Закон дополнен статьей 104, предусматривающей порядок назначения ежемесячного пособия «Бала ырысы». Согласно данной статье, ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается ребенку со дня рождения до достижения им возраста 3 лет в случае обращения за назначением ежемесячного пособия «Бала ырысы» и совместного проживания ребенка (детей) с получателем пособия. При рождении одновременно двух и более детей ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается на каждого ребенка.

Граждане (семьи) имеют право на ежемесячное пособие «Бала ырысы» независимо от того, получают ли они другие виды государственных пособий, за исключением ежемесячного пособия «бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк».

Срок обращения за назначением ежемесячного пособия «Бала ырысы» не может превышать период со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет.

Также законом вносятся изменения в статью 11 указанного закона, которым устанавливается, что рассмотрение заявления на назначение государственных пособий осуществляется при наличии персонального идентификационного номера у заявителя и лиц, которым назначается государственное пособие, а также у членов семьи заявителя – при назначении ежемесячного пособия «Бала ырысы». Ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается в случае совместного проживания ребенка (детей) с получателем пособия.

В статье 14 закона предусматриваются дополнительные случаи прекращения выплаты государственного пособия, такие как, невостребование пособия («балага сүйүнчү», «үй-бүлөгө көмөк», «бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк», «Бала Береке», «Бала ырысы») в течение 6 месяцев (ежемесячные социальные пособия – в течение 12 месяцев) со дня перечисления суммы государственных пособий, а также достижение детьми граждан (семей), получающих ежемесячное пособие «Бала ырысы», возраста 3 лет.

В законе устанавливается, что ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается детям, рожденным с 1 августа 2023 года.

Закон вступает в силу с 1 июля 2026 года.

