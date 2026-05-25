Президент подписал закон, разрешающий оформлять загранпаспорт детям до 16 лет по заявлению одного родителя

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции».

Закон был принят Жогорку Кенешем 15 апреля 2026 года.

Как сообщила пресс-служба президента, закон принят в целях упрощения процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам Кыргызской Республики, не достигшим 16-летнего возраста.

Законом предусматривается изложение в новой редакции статьи 43 закона «О внешней миграции», согласно которой:

– оформление общегражданского паспорта гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, производится на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой указанной статьи;

– гражданам Кыргызской Республики, постоянно проживающим в Кыргызской Республике, общегражданский паспорт выдается уполномоченным государственным органом в сфере регистрации населения по месту обращения, а проживающим за ее пределами, – дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики;

– выдача общегражданского паспорта ребенку, не достигшему 16-летнего возраста, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики осуществляется при наличии согласия обоих родителей. При отсутствии ходатайства одного из родителей оформление общегражданского паспорта производится на основании решения суда;

– Кабинет министров при введении режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, или военного положения на территории Кыргызской Республики либо в отдельных ее местностях продлевает срок действия общегражданского паспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, срок действия которого истек в период режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, или военного положения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

АКИpress