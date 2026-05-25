Начался прием документов на Президентскую стипендию среди студентов вузов

Начался прием документов для отбора кандидатов на получение Президентской стипендии среди студентов (курсантов) очной формы обучения образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызстана.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.
Президентская стипендия назначается на конкурсной основе студентам (курсантам) очной формы обучения:
- 3 курса программ подготовки бакалавров (при 4-летнем сроке обучения);
- 3–4 курсов программ подготовки специалистов (при 5-летнем и более сроке обучения).
Кандидаты на получение Президентской стипендии должны соответствовать одному или нескольким установленным критериям.
Основными критериями отбора являются:
- высокие академические показатели, где не менее 90% оценок должны составлять «отлично»;
- победы и призовые места на международных и республиканских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;
- наличие научных публикаций, патентов, грантов и достижений в научно-исследовательской деятельности;
- участие в научных конференциях и публичных выступлениях;
- владение государственным, официальным и одним из иностранных языков;
- активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни образовательной организации.
Список кандидатов и соответствующие документы направляются образовательной организацией высшего профессионального образования в Министерство науки, высшего образования и инноваций с сопроводительным письмом.
К документам необходимо приложить:
- мотивированное ходатайство образовательной организации;
- выписку из протокола заседания Ученого совета;
- копию зачетной книжки;
- документы, подтверждающие достижения кандидата;
- иные материалы, подтверждающие успехи в научной, творческой и спортивной деятельности;
- копию документа, удостоверяющего личность.
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью образовательной организации высшего профессионального образования.
Не допускаются к участию в конкурсе заявки:
направленные по электронной почте или факсу;
не соответствующие условиям конкурса;
оформленные с нарушением установленных требований;
поступившие после окончания срока приема документов.
Документы принимаются до 1 августа.
