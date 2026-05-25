Россия благодарна Кыргызстану за сохранение памяти о Победе — советник посла РФ

Он напомнил, что жители Кыргызстана и России плечом к плечу сражались против фашизма и что из среднеазиатской республики на фронт отправились около 360 тысяч человек.

Мир помнит Ивана Панфилова, Чолпонбая Тулебердиева, Токтогон Алтыбасарову, тысячи других героев фронта и тружеников тыла из Кыргызстана и России, заявил советник посла РФ в КР Сергей Храмов.

Он отметил, что сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне остается одной из важнейших задач для преподавателей, молодежи и школьников.

"Очень важно, что мы храним эту память и передаем ее следующим поколениям. Я призываю всех зайти на сайт "Память народа" и найти информацию о дедах и прадедах, проявивших себя на полях Великой Отечественной войны", — сказал Храмов на научном форуме "Наша общая Победа" в Бишкеке.

Он напомнил, что жители Кыргызстана и России плечом к плечу сражались против фашизма и что из среднеазиатской республики на фронт отправились около 360 тысяч человек.

"Россия благодарна руководству Кыргызстана за то, что здесь сохраняется память о Великой Победе", — подчеркнул советник посла.

Спутник