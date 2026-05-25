В ЖК предлагают не требовать сертификат о знании госязыка у одной категории госслужащих

Депутаты Бактыяр Калпаев и Равшанбек Рысбаев предлагают внести изменения в закон о государственном языке. Проект зарегистрирован для рассмотрения в Жогорку Кенеше.

Инициаторы напоминают, что законом определены лица, обязанные владеть государственным языком и использовать его при исполнении своих служебных обязанностей. Уровень владения госязыком удостоверяется сертификатом, выдаваемым уполномоченным государственным органом.

Вместе с тем, считают депутаты, данное требование в его текущем применении порождает правовую коллизию и элементы избыточного регулирования.

Так, лица, имеющие высшее образование по специальности "кыргызский язык и литература", подтвержденное дипломом государственного образца, уже прошли комплексную государственную итоговую аттестацию, включающую профильные экзамены и защиту выпускной квалификационной работы. Указанная процедура по своему содержанию и уровню требований является более глубокой и всесторонней формой оценки профессиональных компетенций, включая владение государственным языком, чем стандартизированное тестирование, отмечают разработчики.

Диплом государственного образца является официальным документом, выдаваемым от имени государства и подтверждающим соответствующую квалификацию лица. Соответственно, требование повторного подтверждения знаний по той же специальности через дополнительное тестирование фактически ставит под сомнение:

- качество системы высшего образования;

- достоверность государственной итоговой аттестации;

- юридическую значимость диплома как документа.

"Таким образом, складывается ситуация правового парадокса, при которой государство, с одной стороны, признает квалификацию специалиста, а с другой - требует ее повторного подтверждения в упрощенной форме", - заявили депутаты.

В связи с чем они предлагают прописать, что требование о наличии сертификата об уровне владения госязыком, предусмотренное законом, не распространяется на лиц, имеющих диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальности "кыргызский язык и литература". Наличие указанного диплома приравнивается к подтверждению владения государственным языком на высшем уровне.



URL: https://kaktus.media/546735