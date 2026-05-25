Эдиль Байсалов вручил верительные грамоты Дональду Трампу

21 мая в Белом доме в Вашингтоне состоялась церемония вручения верительных грамот посла КР в США Эдиля Байсалова президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Сообщается, что в ходе церемонии Байсалов передал президенту США "теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова", а также подтвердил приверженность Кыргызстана дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

"В своем выступлении посол Эдиль Байсалов подчеркнул, что Кыргызская Республика высоко ценит поддержку Соединенных Штатов с первых лет независимости страны, а также выразил признательность администрации США за исторически высокое внимание, уделяемое развитию взаимоотношений с Центральной Азией и со странами региона", - говорится в сообщении.

Трамп, принимая верительные грамоты, приветствовал нового посла КР и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений. А также - уверенность в том, что прибытие Байсалова "будет способствовать укреплению связей и расширению политического и экономического сотрудничества".

По итогам церемонии в посольстве КР в Вашингтоне состоялся дипломатический прием, рассказали в МИД.



