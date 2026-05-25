Бекешев назвал незаконным запрет наличной оплаты в общественном транспорте

Я понимаю желание мэрии сделать оплату в транспорте прозрачной. Это правильная цель. Но запрет налички - неправильный способ.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев считает, что запрет на оплату наличными проезда в общественном транспорте столицы является нарушением Конституции КР. По его мнению, такая мера будет не только неудобной для людей, но и незаконной.

"В Конституции прямо написано: национальной денежной единицей КР является сом. А в Кодексе о правонарушениях есть статья 303 - ответственность за отказ принимать деньги в национальной валюте. Штраф для граждан - 3 000 сомов, для юридических лиц - 13 000 сомов.

Общественный транспорт - это не ресторан, не бизнес-зал и не онлайн-магазин. Им пользуются пенсионеры, школьники, люди без банковских карт, люди без смартфонов, гости города, граждане, у которых просто не сработал интернет или приложение. Что с ними делать? Не пускать в автобус? Высаживать? Устраивать споры у входа?" - задается вопросом депутат.

Бекешев считает, что на практике запрет приведет не к порядку, а к конфликтам. И водители в итоге все равно начнут брать наличные - только уже неофициально, "в карман". Вместо прозрачности получится еще больше серых схем, уверен он.

"Цифровая оплата должна развиваться. Карты, QR-коды, транспортные приложения - все это нужно. Но это должно быть удобной альтернативой, а не принудительным запретом. Наличные в общественном транспорте пока должны оставаться. Потому что транспорт - это базовая услуга для всех людей, а не только для тех, у кого есть карта, смартфон и стабильный интернет", - добавил Бекешев.

Напомним, в Бишкеке с 1 июля муниципальный транспорт полностью перейдет на безналичную оплату проезда. Такое нововведение презентовал на встречах с жителями мэр столицы Айбек Джунушалиев.



