Психолог перечислила ранние симптомы выгорания, которые часто пропускают

Первый признак - усталость, которая не проходит после отдыха.

Ранние сигналы выгорания дают возможность остановиться до того, как состояние станет хроническим и начнет влиять на здоровье, отношения и качество жизни.

Как передает Oxu.Az, о том, что это за сигналы, gazeta.ru рассказала психоаналитический психотерапевт, психолог Мария Игнатьева.

Первый признак - усталость, которая не проходит после отдыха.

"Это самый характерный и при этом самый игнорируемый симптом. Выходные не помогают восстановиться, отпуск дает облегчение лишь на пару дней, а утро начинается с ощущения, будто вы и не спали. Когда отдых перестает работать должным образом, это означает, что истощение масштабнее обычной физической усталости. Ваша психика сигнализирует о том, что ресурсы организма не восполняются привычными способами", - объяснила она.

Второй - снижение концентрации и продуктивности.

"Задачи, которые раньше решались легко, начинают требовать значительно больше усилий. Появляется рассеянность, ошибки в привычных делах, ощущение, что "голова не работает". Нервная система, работающая в режиме перегрузки, вынуждена экономить силы. В первую очередь она сокращает ресурсы, направленные на внимание и оперативную память. Человек не глупеет, но его когнитивные функции начинают работать в аварийном режиме", - отметила психолог.

Третий - эмоциональная отстраненность и раздражительность.

"Вещи, которые раньше вызывали интерес или радость, вдруг становятся безразличными или даже вызывают раздражение. Коллега задает вопрос, ребенок просит внимания, партнер предлагает планы на вечер, а внутри возникает только злость или пустота. Когда внутренний ресурс на нуле, любое взаимодействие ощущается как дополнительная нагрузка. Отстраненность выступает естественной защитой", - заявила Игнатьева.

Четвертый - потеря смысла и мотивации.

"Любимая работа перестает вызывать хоть какой-то отклик. Привычные занятия кажутся бессмысленными. Появляется вопрос "зачем я все это делаю?" - и на него не находится ответа. Это один из самых тревожных маркеров, потому что он указывает на внутреннее обесценивание. Человек теряет контакт с тем, что когда-то его наполняло", - сказала она.

Пятый - физические симптомы без явной причины.

"Головные боли, бессонница, частые простуды, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением - физиологические проявления могут указывать на истощенность организма и работу "на пределе". Медицинские обследования не выявляют патологий, но тело продолжает сигнализировать о том, что психика отказывается признавать. Соматизация - способность тела выражать то, что не удается описать словами, - один из самых показательных индикаторов перехода внутреннего конфликта в хроническую фазу", - рассказала психолог.

По словам эксперта, выгорание - не линейный процесс, а цикличный. Оно усиливается в периоды рабочих пиков и временно отступает за счет отдыха. Однако без реальных изменений в образе жизни и отношении к себе возвращается снова.