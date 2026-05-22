Женщина хотела зарабатывать на просмотре видео, но стала обвиняемой по уголовному делу

Октябрьский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в передаче банковского счета мошенникам.

В чем она обвиняется?

Жительница Кеминского района Чуйской области в соцсети увидела объявление о заработке на просмотре видеороликов. В рекламе обещали доход до 2000 сомов в день. Перейдя по ссылке, женщина начала переписку с неизвестным человеком в мессенджере, который представился как София.

Во время переписки ей предложили оформить банковскую карту, установить мобильное приложение банка, пройти регистрацию и передать доступ к счету третьим лицам якобы для ведения электронной коммерции. За это женщине пообещали 2% от поступающих средств и ежедневный доход от 5 тыс. до 10 тыс. сомов.

После передачи доступа обвиняемая получила 300 сомов вознаграждения на свою карту. В дальнейшем, как указано в материалах дела, неизвестные лица использовали этот банковский счет для мошеннических действий.

Следствие считает, что злоумышленники через мессенджер под предлогом онлайн-заработка на торговой платформе обманом завладели деньгами потерпевшей. Женщина перевела на счет обвиняемой 265 тыс. 199 сомов через мобильный банкинг и QR-код.

Что в итоге?

Суд установил, что действия обвиняемой по ст.2091 ч.2 п.1 («Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты с причинением ущерба в значительном размере») УК КР были совершены на территории Кеминского района. В связи с чем, суд направил уголовное дело по подсудности в Кеминский районный суд.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменения.

