Бишкекчанка заказала лекарство для отца и получила судимость

Первомайский районный суд Бишкека 30 апреля вынес решение в отношении Галии [имя изменено, А.Г.К.]. Ранее не судимая, замужняя жительница столицы оказалась на скамье подсудимых за незаконное хранение психотропных веществ.

В чем она обвиняется?

В январе 2026 года Галия заказала лекарство из Польши, содержащее в своем составе психотропное вещество, чтобы помочь в лечении отца. Данный препарат включен в список контролируемых веществ в Кыргызстане.

12 февраля посылка прибыла в Кыргызстан. Сотрудники таможни обнаружили 56 таблеток этого лекарства в конверте без трек-номера. В тот же день они пригласили оперуполномоченного сотрудника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Материалы были направлены в Следственную службу МВД, и наркоборцы установили, кому пришла посылка. 17 февраля в отделение «Кыргыз почтасы» пришла обвиняемая, и после получения конверта ее задержали.

Что говорит обвиняемая?

В суде бишкекчанка полностью признала вину. По словам Галии, скоро ее отцу исполнится 89 лет, и долгое время он страдает деменцией, которая сопровождается бредом, галлюцинациями и агрессивностью. С начала 2025 года его состояние резко ухудшилось, из-за чего пенсионера хотели положить в психоневрологический диспансер. Но им отказали, так как пациентов старше 75 лет они не принимают.

Невролог из частной клиники прописал сильнодействующие лекарства, однако состояние только ухудшилось. Тогда Галия решила через интернет найти препарат, который смог бы помочь им. Обвиняемая отметила, что пошла на этот шаг из-за постоянных жалоб матери.

В январе она нашла лекарство с хорошими отзывами и начала искать его в Бишкеке, но поиски не дали результатов. Тогда Галия заказала препарат через интернет за 2500 сомов, указав при оформлении свои реквизиты. Обвиняемая добавила, что не знала, откуда они придут.

Так, 17 февраля к ней пришло извещение из «Кыргыз почтасы» о том, что на ее имя прибыла посылка. Примерно в половине шестого вечера она с детьми пришла туда и забрала конверт. Когда Галия выходила из почтового отделения, к ней подошел сотрудник таможни и сообщил, что в посылке находится психотропное вещество.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники милиции и задержали Галию.

В суде женщина отметила, что не знала, что препарат относится к наркотическим или психотропным веществам. В связи с чем бишкекчанка попросила принять во внимание, что заказала лекарство из-за болезни отца.

Что в итоге?

Галию признали виновной по ст. 283 ч. 1 («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных размерах») УК КР и приговорили к выплате штрафа в размере 100 тыс. сомов.

АКИpress