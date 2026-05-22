В Москве убили кыргызстанку и спрятали ее тело в диван в съемной квартире, - СМИ

В городе Москва убита 33-летняя гражданка Кыргызстана, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, погибшую звали Айгерим. В столице России она работала уборщицей в одной из больниц. Айгерим вместе с двумя другими гражданами Кыргызстана снимала двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме на улице Люблинская. Как отмечает издание, близких отношений у нее с земляками не было.

В последний раз женщину видели 8 мая около восьми вечера в районе станции метро «Марьино». Примерно через час камеры зафиксировали ее, как она зашла в подъезд дома, где проживала. С тех пор Айгерим никто не видел.

Родственники кыргызстанки начали ее искать после того, как она перестала выходить на связь. Так, 12 мая сестра Айгерим приезжала в эту квартиру, дома был один из квартирантов — 31-летний кыргызстанец. Родственница осмотрела помещение и, не обнаружив ничего подозрительного, уехала.

18 мая близкие Айгерим снова приехали по адресу и уже тщательно начали проверять квартиру. Тело пропавшей кыргызстанки было обнаружено в бельевом ящике дивана. Женщина была завернута в полиэтиленовые пакеты и обмотана скотчем. У погибшей была резаная рана шеи и повреждения на кистях рук. По предварительным данным, Айгерим пыталась защититься.

Прибывшие на место полицейские задержали кыргызстанца, второй, 30-летний гражданин Кыргызстана, покинул квартиру 11-12 мая и, возможно, он уехал в Казахстан.

Также в квартире следователи нашли три ножа, два из которых были в крови. Кроме этого, они обнаружили постельные принадлежности, рулоны скотча, ножницы и полиэтилен, в который было завернуто тело.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве сообщила, что возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 («Убийство») УК РФ.

Ведется следствие.

АКИpress