Тоннель на автодороге Север–Юг будет временно открыт с 1 июня

Тоннель на альтернативной автодороге Север–Юг будет временно открыт с 1 июня, сообщает Министерство транспорта Кыргызстана.

«В настоящее время проводятся все подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Автодорога будет открыта с июня по ноябрь», - говорится в сообщении.

Трасса Север-Юг протянулась от города Балыкчы до города Манас. В районе Казармана были построены два эстакадных моста, а через перевал Когарт был пробит 4-километровый тоннель.

До 1 июня проезд через тоннель будет закрыт, так как по обеим сторонам тоннеля ведутся работы по строительству нескольких противолавинных галерей и мостов.

АКИpress