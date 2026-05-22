Врач назвала самые полезные и вредные супы

Супы традиционно считаются важной частью здорового питания, однако далеко не все первые блюда одинаково полезны для организма.

Как передает Oxu.Az, о том, какие супы стоит включать в рацион чаще, а какие - ограничить, gazeta.ru рассказала российский врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.

Среди самых полезных супов она назвала овощной суп-пюре без сливок.

"Это чемпион по усвояемости. При варке и измельчении блендером клетчатка размягчается, но не исчезает. Организм получает витамины (А, С, К) и антиоксиданты без нагрузки на кишечник. Такой суп идеален для восстановления после болезней и для тех, у кого слабая перистальтика", - объяснила врач.

Также гастроэнтеролог отметила пользу нежирного куриного бульона с зеленью.

"Настоящая "скорая помощь" при ОРВИ. Аминокислоты и белок легко усваиваются, а цистеин (содержится в курице) помогает разжижать мокроту. Важное условие: первичный бульон (первая вода после закипания) сливается, чтобы убрать экстрактивные вещества и лишний жир", - рассказала Гостроус.

В список полезных супов врач также включила суп из лесных грибов или шиитаке.

"Низкокалорийный рекордсмен по содержанию бета-глюканов, которые укрепляют иммунитет. Грибы долго перевариваются, поэтому такой суп показан при чувстве голода на диете, но противопоказан детям до 3 лет и людям с ферментативной недостаточностью", - предупредила врач.

При этом некоторые популярные супы, по словам гастроэнтеролога, могут быть вредны для здоровья. В частности, речь идет о мясной солянке. "Это коктейль из трех-четырех видов жирного мяса, копченостей, соленых огурцов и оливок. Солянка содержит запредельное количество соли (задерживает воду, повышает давление), холестерина и пуринов. Для больных подагрой, артритом и гипертонией это медленная атака на суставы и сосуды", - отметила специалист.

С осторожностью врач рекомендовала относиться и к супам на костном или "вечном" бульоне. По ее словам, мода на костный бульон (варить 12-24 часа) обернулась проблемой. При длительном кипячении из костей в воду переходят соли тяжелых металлов (например, свинец) и гистамин. Гистамин вызывает ложные аллергические реакции и отеки у людей с непереносимостью. Такой суп опасен для аллергиков и детей.

Также гастроэнтеролог не советует злоупотреблять супами из пакетиков или стаканчиков. В их составе - гидрогенизированные жиры, усилители вкуса (глутамат натрия) и загустители. Они раздражают слизистую оболочку желудка и провоцируют гастрит при регулярном употреблении, подчеркнула врач.

При этом специалист напомнила, что здоровому взрослому человеку необязательно есть суп ежедневно. "Вопреки стереотипам, здоровому взрослому человеку необязательно есть суп каждый день. Организм может получать необходимую жидкость из чая, фруктов и овощей. Более того, если у вас гипоацидный гастрит (пониженная кислотность), жидкий суп в обед разбавит желудочный сок и замедлит переваривание твердой пищи", - рассказала она.

В завершение гастроэнтеролог объяснила, каким должен быть полезный суп. По ее словам, полезный суп - это овощи (70% объема), нежирное мясо (курица, индейка) или рыба, зелень и натуральные специи. Варить 30-40 минут, сливая первую воду. Вредными считаются костный наваристый бульон, копчености, соления, грибной отвар (для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта), а также растворимые концентраты.

"Суп - это не лекарство от гастрита или простуды, а просто еда. В жару откажитесь от него (он нагружает кровоток), а в холод съешьте тарелку легкого овощного бульона с сухариками. Ваш кишечник скажет вам спасибо", - резюмировала Гостроус.