Штраф и уголовная статья. Как в Кыргызстане предлагают наказывать за домогательства

Депутат Жогорку Кенеша от избирательного округа №5 Азизбек Абдуллаев инициировал поправки в Кодекс КР о правонарушениях и Уголовный кодекс КР, касающиеся ответственности за домогательства. Документ опубликован для общественного обсуждения на сайте парламента.

Что предлагается?

Депутат предлагает добавить в Кодекс о правонарушениях новые нормы.

Статья 109-1. Домогательство

Действия сексуального характера, совершаемые без согласия другого лица в общественных местах, выраженные в нежелательных прикосновениях, непристойном физическом контакте, демонстрации половых органов, преследовании либо иных действиях сексуального характера, нарушающих достоинство другого лица и создающих для него запугивающую, враждебную, унижающую или оскорбительную обстановку, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 20 тыс. сомов либо применение ареста от трех до семи суток.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс КР.

Статья 158-1. Домогательство

Повторные действия сексуального характера в течении одного года, совершаемые без согласия другого лица, в общественных местах, которое имеет цель и/или приводит к нарушению достоинства другого лица и создает для него запугивающую, враждебную, унижающую или оскорбительную обстановку, лицом, ранее подвергнутым к ответственности за деяние, предусмотренного статьей 109-4 Кодекса КР о правонарушениях, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Для чего это делается?

Как указано в справке-обосновании, в Кыргызстане растет число обращений граждан о домогательствах в общественных местах, однако действующее законодательство не содержит отдельного определения этого правонарушения и четких механизмов ответственности.

Это усложняет квалификацию таких действий и снижает эффективность защиты пострадавших.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность - штраф или арест - за первое совершение домогательства (новая статья 109-4 Кодекса о правонарушениях). За повторное нарушение в течение года предлагается установить уголовную ответственность (статья 158-1 УК КР). Нормы не распространяются на преступления против лиц младше 16 лет - они уже регулируются действующим уголовным законодательством.

"Действующее законодательство КР не содержит отдельного определения домогательства как противоправного деяния, а также специальных норм, предусматривающих ответственность за первичное и повторное совершение подобных действий. Отсутствие самостоятельного механизма правового регулирования в отдельных случаях создает сложности при квалификации подобных деяний, снижает эффективность профилактических мер и не всегда обеспечивает достаточное правовое воздействие на лиц, совершающих указанные действия. Кроме того, отсутствие четкого механизма привлечения к ответственности может негативно отражаться на защите прав лиц, пострадавших от подобных действий", - указанго в документе.

Предполагается, что установление ответственности за совершение домогательства, разграничение административной и уголовной ответственности в зависимости от характера и повторности совершенного деяния, а также закрепление механизмов предупреждения указанных правонарушений позволят обеспечить принцип неотвратимости ответственности, повысить эффективность правоприменительной практики и усилить защиту конституционных прав граждан.

Ранее МВД уже инициировало поправки в кодексы, связанные с домогательствами.



