Депутат утверждает, что в НЦОМиД возникли проблемы со стерилизацией инструментов

Сегодня, 20 мая, на заседании Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Садырбаева заявила, что Центральная стерилизационная служба Национального центра охраны материнства и детства последние два месяца работает с серьезными нарушениями, что может угрожать безопасности пациентов.

Садырбаева утверждает, что в центре не хватает автоклавов, из-за чего возникают перебои со стерилизацией медицинских инструментов.

"Это не просто нарушение порядка, а прямая угроза санитарно-эпидемиологической безопасности. Стерильность ведь не формальность, а необходимость для жизни пациентов. При транспортировке инструментов в ненадлежащих условиях риск послеоперационных инфекций, сепсиса и внутрибольничных заражений многократно возрастает. Особенно это касается матерей и детей", - сказала она.

Кроме того, как отметила Садырбаева, инструменты перевозят между учреждениями одной машиной скорой помощи. Депутат также отметила, что уже обращалась в Минздрав, где ей ответили, что оборудование исправно, а все процессы соответствуют санитарным требованиям.

"Если все хорошо, почему медики сами бьют тревогу?" - недоумевает она.

Депутат потребовала провести открытую объективную проверку в центре, установить фактическое состояние стерилизационного оборудования, проверить условия транспортировки инструментов, обеспечить учреждение современными автоклавами, улучшить условия труда медработников и предоставить обществу достоверную информацию, а также создать специальную комиссию.



