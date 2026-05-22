Садыр Жапаров утвердил перевод документооборота Жогорку Кенеша в электронный формат

Целью закона называют совершенствование процедуры рассмотрения законопроектов, а также сокращение государственных расходов за счет уменьшения объема бумажного документооборота.

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в законодательство, предусматривающих использование электронного документооборота при внесении и рассмотрении законопроектов в Жогорку Кенеше. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Там напомнили, что закон был принят парламентом 30 апреля текущего года. Поправки внесены в Законы "О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики".

Согласно изменениям, субъекты законодательной инициативы смогут направлять законопроекты в Жогорку Кенеш как в бумажном, так и в электронном виде. Аналогичный порядок вводится и для внутреннего документооборота парламента.

Кроме того, окончательный текст закона, принятого Жогорку Кенешем, теперь может направляться президенту для подписания и опубликования как на бумаге, так и в электронном формате.

Поправки также предусматривают возможность внесения проектов нормативных правовых актов в электронном виде субъекту, уполномоченному принимать такие документы.



