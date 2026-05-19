Садыр Жапаров наградил сотрудников МВД за раскрытие резонансных преступлений

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о награждении ряда сотрудников органов внутренних дел государственными наградами.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что награды вручены за образцовое исполнение служебного долга, значительный вклад в борьбу с преступностью, а также за раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс на территории республики.

Орденом «Эрдик» награждены:

- следователь следственной службы ГУВД Чуйской области полковник милиции Таалайбек Акунбеков;

- оперуполномоченный боец 4-го отдела специального отряда быстрого реагирования МВД подполковник милиции Эркин Алагозов;

- заместитель начальника 6-го управления, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий Главного управления уголовного розыска МВД, полковник милиции Самат Алсеитов;

- заместитель начальника Главного управления МВД майор милиции Аскар Жыргалбеков.

Медалью «Ардак» награждены:

- начальник отдела информационно-технического обеспечения управления информационных технологий Главного управления информационных технологий МВД майор милиции Омурбек Ашырбаев;

- заместитель начальника экспертно-криминалистической службы МВД подполковник милиции Дамира Мамырова;

- следователь следственной службы ГУВД Бишкека подполковник милиции Асылбек Турганбаев.



