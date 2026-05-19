Сначала асфальт, потом подземка: странная логика мэрии Бишкека удивила депутатов

«Мы учли мнение горожан», — заметил вице-мэр.

В Бишкеке нашли уникальный способ проектирования дорог — по комментариям в соцсетях. Депутат Медербек Саккараев на заседании парламентского комитета поинтересовался у чиновников, как так вышло: на проспекте Чингиза Айтматова уложили шикарную дорогу, и только после начали рыть подземные переходы. Ведь перед строительством проект должны утверждать все службы.

Ответ вице-мэра Рамиза Алиева поражает «урбанистической логикой». Оказывается, изначально мэрия планировала сделать надземные мосты. Но когда в соцсетях горожане возмутились и потребовали подземки, власти проявили «чуткость», оперативно переделали проект и начали крушить только что сделанную трассу.

Депутат Саккараев резонно отметил, что портить облик города надземными конструкциями изначально было плохой идеей.

Напомним, в ноябре 2025 года, сразу после помпезной реконструкции участка проспекта Айтматова от Ахунбаева до Масалиева, бишкекчане столкнулись с суровой реальностью: с дороги исчезла часть пешеходных переходов. Людям приходилось либо наматывать километры до ближайшей «зебры», либо рисковать жизнью и перебегать оживленную трассу. После волны общественного резонанса и жалоб горожан на этом отрезке все же построил четыре подземных пешеходных перехода.



