В Кыргызстане обновят специальности вузов и введут направления по ИИ

Кыргызстан готовит реформу высшего образования с сокращением устаревших специальностей и запуском новых цифровых направлений.
Как сообщает Kaktus.media, Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана подготовило проект постановления об обновлении перечня направлений и специальностей высшего профессионального образования. Власти предлагают сократить количество программ, убрать устаревшие направления и внедрить новые профили, связанные с цифровыми технологиями.
Проект предусматривает обновление структуры подготовки студентов, введение новой системы кодировки специальностей и расширение перечня современных образовательных программ. В министерстве считают, что это позволит вузам быстрее адаптироваться к запросам рынка труда и запускать актуальные профили обучения без длительных изменений нормативной базы, пишет КТРК.
В Кыргызстане изменят систему классификации специальностей
Согласно проекту документа, власти намерены внедрить новую девятизначную кодировку направлений и специальностей. В нее войдут данные об области подготовки, направлении обучения, уровне квалификации и профиле подготовки.Образовательные ресурсы
В министерстве напомнили, что действующий перечень программ высшего образования был утвержден еще в 2011 году. За это время часть специальностей утратила актуальность, а некоторые направления начали дублировать друг друга.
После проведенной инвентаризации учебно-методические объединения предложили укрупнить часть программ и исключить устаревшие специальности.
Количество программ в вузах станет меньше
После реформы число образовательных направлений планируют сократить сразу по нескольким уровням подготовки:Наука
бакалавриат — со 159 до 131 направления;
магистратура — со 163 до 134 направлений;
специалитет — с 55 до 40 специальностей.
Отдельное внимание в проекте уделили инженерным и техническим направлениям. Власти намерены объединить часть программ для подготовки специалистов более широкого профиля.
В университетах появятся новые цифровые специальности
Обновленный перечень планируют дополнить современными направлениями, связанными с быстроразвивающимися сферами.Кыргызстан новости
В список новых профилей могут войти:
- искусственный интеллект;
- большие данные;
- кибербезопасность;
- блокчейн-технологии;
- цифровизация;
- современные IT-направления.
В министерстве считают, что обновление системы подготовки позволит вузам быстрее реагировать на изменения рынка труда и требования работодателей.
Какие изменения затронут систему высшего образования
Проект также предусматривает отмену ряда прежних постановлений правительства, включая документ о двухуровневой структуре высшего профессионального образования, действовавший с 2011 года.Образовательные ресурсы
В пояснительной записке отмечается, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных, экономических или правовых последствий.
После официального опубликования документ должен вступить в силу через десять дней.
ktrk.kg