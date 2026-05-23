В Кыргызстане обновят специальности вузов и введут направления по ИИ

Кыргызстан готовит реформу высшего образования с сокращением устаревших специальностей и запуском новых цифровых направлений.

Как сообщает Kaktus.media, Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана подготовило проект постановления об обновлении перечня направлений и специальностей высшего профессионального образования. Власти предлагают сократить количество программ, убрать устаревшие направления и внедрить новые профили, связанные с цифровыми технологиями.

Проект предусматривает обновление структуры подготовки студентов, введение новой системы кодировки специальностей и расширение перечня современных образовательных программ. В министерстве считают, что это позволит вузам быстрее адаптироваться к запросам рынка труда и запускать актуальные профили обучения без длительных изменений нормативной базы, пишет КТРК.

В Кыргызстане изменят систему классификации специальностей

Согласно проекту документа, власти намерены внедрить новую девятизначную кодировку направлений и специальностей. В нее войдут данные об области подготовки, направлении обучения, уровне квалификации и профиле подготовки.

В министерстве напомнили, что действующий перечень программ высшего образования был утвержден еще в 2011 году. За это время часть специальностей утратила актуальность, а некоторые направления начали дублировать друг друга.

После проведенной инвентаризации учебно-методические объединения предложили укрупнить часть программ и исключить устаревшие специальности.

Количество программ в вузах станет меньше

После реформы число образовательных направлений планируют сократить сразу по нескольким уровням подготовки:

бакалавриат — со 159 до 131 направления;

магистратура — со 163 до 134 направлений;

специалитет — с 55 до 40 специальностей.

Отдельное внимание в проекте уделили инженерным и техническим направлениям. Власти намерены объединить часть программ для подготовки специалистов более широкого профиля.

В университетах появятся новые цифровые специальности

Обновленный перечень планируют дополнить современными направлениями, связанными с быстроразвивающимися сферами.

В список новых профилей могут войти:

- искусственный интеллект;

- большие данные;

- кибербезопасность;

- блокчейн-технологии;

- цифровизация;

- современные IT-направления.

В министерстве считают, что обновление системы подготовки позволит вузам быстрее реагировать на изменения рынка труда и требования работодателей.

Какие изменения затронут систему высшего образования

Проект также предусматривает отмену ряда прежних постановлений правительства, включая документ о двухуровневой структуре высшего профессионального образования, действовавший с 2011 года.

В пояснительной записке отмечается, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных, экономических или правовых последствий.

После официального опубликования документ должен вступить в силу через десять дней.

