В Кыргызстане официально объявили дату Курман айта и дополнительного выходного

Как сообщает Kaktus.media, Духовное управление мусульман Кыргызстана определило точную дату празднования Курман айта в стране. В 2026 году один из главных мусульманских праздников отметят 27 мая.

Этот день в Кыргызстане будет официальным выходным. Праздник наступает спустя 70 дней после завершения поста Орозо айт и совпадает с окончанием хаджа — паломничества в Мекку, пишет КТРК.

Когда пройдет Курман айт

Согласно информации Духовного управления мусульман Кыргызстана, празднование состоится в среду, 27 мая. Дата была определена по лунному календарю, который традиционно используется для исламских религиозных праздников.

Курман айт считается одним из самых значимых дней в исламской традиции. В этот период мусульмане совершают праздничную молитву, собираются с родственниками и помогают нуждающимся.

Почему дата меняется каждый год

Праздник напрямую зависит от фаз Луны, поэтому его дата ежегодно смещается относительно григорианского календаря. Именно по этой причине окончательное решение о дне празднования принимается после религиозных наблюдений и расчетов.

В Кыргызстане Курман айт входит в перечень официальных праздничных дней, поэтому граждане получают дополнительный выходной.

