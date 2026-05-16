Почему не нужно приносить домой сирень?

Букет сирени в спальне может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая головную боль, аритмию и даже ухудшение зрения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом 14 мая рассказала заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.

"Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль", - пояснила ботаник.

Эксперт отметила, что в листьях и цветках сирени содержится сирингин - сердечный гликозид, который может нарушать сердечный ритм, вызывать бессонницу, головные боли и в редких случаях приводить к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. При этом чувствительность к этому веществу у всех разная, и у некоторых людей возможны аллергические реакции.

По словам Хрыновой, размещать букеты сирени лучше всего или на террасе, или в гостиной у открытого окна, или на веранде, где сирень никому не навредит.