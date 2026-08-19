В аэропорту "Манас" открыли новый терминал. Изменена схема входа и выхода из аэровокзала

В международном аэропорту "Манас" с 14 мая введена в эксплуатацию новая часть аэровокзального комплекса, построенная в рамках масштабной реконструкции.

Об этом рассказали в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Сообщается, что в связи с открытием обновленного терминала изменена схема движения пассажиров и посетителей: прежний вход в здание аэровокзала закрыт, а новые вход и выход теперь расположены в западной части комплекса.

"Для пассажиров и гостей аэропорта теперь доступны современные пространства, отвечающие международным стандартам обслуживания, - рассказывают в компании. - В их числе - новые залы ожидания, зоны регистрации, обновленная стерильная зона, а также комфортная зона прилета".

Одновременно с этим с сегодняшнего дня старая часть здания аэровокзала закрывается на реконструкцию.

Реконструкция аэровокзала является частью комплексной программы модернизации аэропортовой инфраструктуры и развития авиационной отрасли КР.

Как ожидается, обновленный аэровокзальный комплекс позволит значительно повысить пропускную способность аэропорта, улучшить качество обслуживания пассажиров и укрепить позиции Кыргызстана как современного авиационного узла региона.

Напомним, в рамках реконструкции аэровокзальный комплекс аэропорта "Манас" будет расширен на 18 тыс. кв. м. Планируется увеличение количества стоек регистрации, расширение зоны ожидания, создание современных зон отдыха и питания. Одним из ключевых элементов модернизации станет строительство современного skywalk - крытого перехода, который соединит основные здания аэропорта.



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