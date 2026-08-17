За последние несколько лет выросло число лиц, ищущих убежище в Кыргызстане

В период с 2020 по 2024 год административные меры воздействия, в том числе выдворение, в отношении беженцев и лиц без гражданства не применялись.

Согласно докладу Кыргызстана о выполнении Конвенции ООН против пыток за период 2021-2025 годов, количество лиц, обратившихся за убежищем, за последние годы возросло.

Если в 2023 году было зарегистрировано 826 человек (464 семьи), то в 2024-м — уже 1 206 человек (705 семей), а за десять месяцев 2025 года — 2 024 человека (1 248 семей). Среди стран происхождения — Афганистан, Палестина, Туркменистан, Сирия, Турция, Украина, Таджикистан и другие.

По закону «О беженцах» лица, получившие статус беженца в Кыргызстане, пользуются теми же правами, что и иностранные граждане, постоянно проживающие в стране. В период с 2020 по 2024 год административные меры воздействия, в том числе выдворение, в отношении беженцев и лиц без гражданства не применялись.

АКИpress