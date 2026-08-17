В период майских праздников в Ленинском районе арестованы 29 граждан за семейное насилие

С 1 по 10 мая сотрудники УВД Ленинского района провели на территории района профилактические рейды и ночные патрулирования, сообщила пресс-служба управления.

Проводились рейды «Бродяга» и «Попрошайка», направленные на предупреждение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и выявление лиц, нарушающих общественный порядок.

В результате рейдов по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях (Мелкое хулиганство) к административной ответственности привлечены 32 гражданина, из них:

- 27 человек подвергнуты административному аресту;

- 1 человек привлечён к общественным работам;

- 4 гражданина оштрафованы.

За семейное насилие приняты меры в отношении 32 граждан, из них:

- 29 человек подвергнуты административному аресту;

- 2 гражданина оштрафованы;

-1 человек привлечён к общественным работам.

Также в муниципальное учреждение-приют «Коломто» были доставлены 98 граждан.

АКИpress