Улицу Саманчина хотят пробить до Байтика Баатыра, в мэрии готовят новый проезд

В Бишкеке улицу Саманчина в 8-м микрорайоне планируют сделать сквозной и продлить до улицы Байтика Баатыра. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев.
Сейчас улица заканчивается возле школы № 64 и не имеет полноценного проезда.
По словам Алиева, власти рассматривают два варианта реализации проекта:
- строительство сквозной дороги до улицы Байтика Баатыра,
- создание дороги вместе с подземной парковкой.
Сроки реализации проекта пока не озвучены.
