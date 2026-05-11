Улицу Саманчина хотят пробить до Байтика Баатыра, в мэрии готовят новый проезд

Сейчас улица заканчивается возле школы № 64 и не имеет полноценного проезда.

В Бишкеке улицу Саманчина в 8-м микрорайоне планируют сделать сквозной и продлить до улицы Байтика Баатыра. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев.

Сейчас улица заканчивается возле школы № 64 и не имеет полноценного проезда.

По словам Алиева, власти рассматривают два варианта реализации проекта:

- строительство сквозной дороги до улицы Байтика Баатыра,

- создание дороги вместе с подземной парковкой.

Сроки реализации проекта пока не озвучены.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373280/