Садыр Жапаров призвал сотрудников МВД быть справедливыми и действовать в рамках закона

Глава государства отметил, что сотрудники милиции являются стражами закона и правопорядка, и от их работы напрямую зависит доверие граждан.

Президент Садыр Жапаров 21 марта во время открытия здания ОВД города Нарын обратился к сотрудникам органов внутренних дел с призывом соблюдать законность и быть объективными.

«Вы должны быть справедливыми, не обвинять кого попало. Должны быть объективными. Если народ будет вам доверять и благодарен, то благодаря вашей работе будут верить и мне. А если вы будете необъективными, то пропадёт доверие и ко мне, и к власти», - сказал президент.

Он добавил, что ключевыми индикаторами доверия населения являются милиция, суды, ГКНБ и прокуратура.

По словам Жапарова, именно от их справедливости и объективности зависит восприятие власти в целом.

«Обычно говорят: если сделаешь что-то несправедливое, это однажды вернётся — либо тебе, либо твоим близким, детям и внукам. Это нельзя забывать», - сказал он.

Президент также отметил, что его обращение касается не только Нарынской области, но и всей страны, и призвал сотрудников МВД всегда оставаться справедливыми и действовать строго в рамках закона.

