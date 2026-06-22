У военнослужащего ГСИН выявлен туберкулез: комментарий ведомства

Медицинская служба ГСИН проводит эпидемиологическое расследование и обследует всех военнослужащих.

В департаменте охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний у военнослужащего выявлен туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

По ее данным, солдат первого батальона Б.К. сразу был помещен в изолятор медицинского отделения, где врачами проведено его обследование. Анализы подтвердили болезнь. Накануне его госпитализировали в Национальный центр фтизиатрии.

Медицинская служба ГСИН проводит эпидемиологическое расследование и обследует всех военнослужащих.



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