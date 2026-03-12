В Бишкеке мужчина вымогал $50 тыс. у жительницы столицы, чтобы не писать заявление на ее мужа

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве 50 тыс. долларов, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее информации, в УВД Первомайского района обратилась гражданка З.С., с просьбой принять меры в отношении гражданина А.И.. По предварительным данным, А.И., узнав о задержании супруга заявительницы сотрудниками ГКНБ 2 марта 2026 года, начал высказывать угрозы о подаче заявления в отношении последнего, а также шантажировать тем, что после его обращения ситуация может значительно ухудшиться.
По данным следствия А.И., потребовал у заявительницы 50 000 долларов за отказ от подачи заявления и дальнейших действий, которые могли бы повлиять на положение её супруга.
В УВД Первомайского района возбуждено дело по статье 208 УК КР (вымогательство). В ходе следствия гражданин А.И., 1971 года рождения, был задержан с поличным при получении 30 000 долларов от потерпевшей З.С..
Он задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается.
АКИpress