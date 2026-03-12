Наркоделец попытался обмануть сотрудников наркоконтроля, дав «слово пацана» и поклявшись Всевышним

Задержаны подозреваемые в сбыте особо крупной партии наркотиков, сообщили 12 марта в пресс-службе СБНОН МВД.

В рамках спецоперации «Притон» 4 марта сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в Бишкеке задержали Р.А.А., 1989 года рождения, с гашишем.

В дальнейшем они вышли на след подозреваемого в организации преступной группы С.Н.К., 1975 года рождения. Во время обыска у него нашли крупную партию гашиша.

При беседе он заявил, что нашел наркотики на улице, а на вопрос, есть ли еще, он ответил:

«Эркекче, кудай турат — все, что есть» [Слово пацана, Бог свидетель — все, что есть].

Но дальнейшем обыск показал, что бишкекчанин соврал и у него нашли наркотики.

Данный факт был зарегистрирован по ст.282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР.

Ведется следствие, в рамках которой устанавливают других причастных к преступлению.

АКИpress