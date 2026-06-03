Психолог рассказала, что делать с мужчиной, который забыл поздравить с 8 Марта

Мужской мозг часто заточен на решение конкретных задач, женщины же живут в контексте отношений и символических жестов.

Если мужчина не поздравил с 8 Марта, нужно спокойно проговорить с ним проблему и дать "инструкцию" для дальнейших действий, а не устраивать скандал, который усугубит ситуацию.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказала gazeta.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

"В 90% случаев он забыл не потому, что он вас не любит. Мужской мозг часто заточен на решение конкретных задач, женщины же живут в контексте отношений и символических жестов. Когда мужчина не поздравляет - это, например, разные "языки любви". Для него забота - это прибить полку или принести зарплату в дом. Для вас - проявление нежности и внимания к датам. Он искренне не понимает, почему цветы важнее реальных дел. Еще часто - обесценивание праздника. Многие мужчины выросли с мыслью, что 8 Марта - это "день женской эмансипации" или "день гипермаркета и скидок". У некоторых это даже вызывает злость и агрессию (мне навязывают покупку подарков). Случается и страх ошибиться - проще не делать, чем сделать плохо. Скандал заставит его только защищаться и уйти в глухую оборону. Он услышит только нападение, а не суть проблемы. Но и молчать, "проглатывая" обиду, - путь к психосоматике и накоплению раздражения. Я рекомендую старые добрые "Я-сообщения". Вместо "Ты меня опять проигнорировал!" скажите: "Мне было очень грустно вчера. Для меня этот день - возможность почувствовать твое внимание, и когда этого не случилось, я почувствовала себя ненужной". Это не манипуляция, это честность. После этого добавьте инструкцию к применению: "Мне будет очень приятно, если в следующий праздник ты просто подаришь мне веточку мимозы. Мне важен не бюджет, а знак внимания", - сказала она.

Булгакова подчеркнула, что намекать на подарок не стоит - лучше сказать прямо о своих желаниях.

"Скажите, что хотите конкретно и заранее. Если хотите сюрприз, то можно так: "Любимый, я буду рада любому твоему сюрпризу 8 Марта. Я хочу провести этот день с тобой". Этим вы смещаете фокус с меркантильности на отношения. Но тогда будьте готовы к любому исходу событий, от посещения бара до квеста ужасов. Если вы одни, то воспринимайте этот день не как "меня никто не выбрал", а как день заботы о себе. Купите себе цветы сами (если они вам нужны), сходите в театр, в спа, туда, куда вы давно хотели. Пока вы сами не станете для себя значимым человеком, партнер будет считывать вашу неуверенность и, подсознательно, может обесценивать праздники", - добавила она.