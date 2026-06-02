Уроженец КР Талант Дуйшебаев возглавил сборную Франции по гандболу

Знаменитый уроженец Кыргызстана Талант Дуйшебаев назначен тренером сборной Франции по гандболу.

Как пишут СМИ, 57-летний специалист приступит к новым обязанностям 16 марта.

"Для меня большая честь тренировать сборную Франции. Это именно то, чего я хотел больше всего, потому что у Франции есть потрясающее поколение игроков. Моя цель с этой командой проста — выигрывать все, вновь доминировать, в частности над Германией и Данией", — сказал Дуйшебаев.

Талант Дуйшебаев — один из самых сильных игроков в истории гандбола. Выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании. В 1994-м и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира. В качестве тренера выиграл четыре титула Лиги чемпионов и другие значимые трофеи.



