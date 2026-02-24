Город Манас не будет переименован, - пресс-секретарь президента

По его словам, вопрос о переименовании города Манас не рассматривался и рассматриваться не будет.

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что город Манас в Жалал-Абадской области якобы вернет свое прежнее название, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Город сохранит свое нынешнее название – Манас, сказал он.

Инициатором переименования города Жалал-Абад в Манас был мэр города Эрнисбек Ормоков. «Поступили предложения от населения, аксакалов», - говорил он. 3 сентября 2025 года депутаты Жалал-Абадского городского кенеша поддержали инициативу о переименовании.

10 сентября Жогорку Кенеш единогласно одобрил в трех чтениях проект закона о переименовании города Жалал-Абад в Манас.

17 сентября закон был подписан президентом Садыром Жапаровым, а 27 сентября вступил в силу.

