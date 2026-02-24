В Кыргызстане число пациентов, перенесших операцию по пересадке печени, составило 578

На 1 января 2026 года в КР число пациентов, перенесших операцию по пересадке печени, составило 578 человек, сообщил 24 февраля заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев на заседании Комитета Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

Он рассказал, что в 2025 году острым вирусным гепатитом 8555 случаев зарегистрировано. В структуре заболеваемости:

- гепатит А — 8415 случаев,

- гепатит В — 75 случаев,

- гепатит С — 56 случаев,

- гепатит D — 9.

За 2024 год было зарегистрировано 21 тыс. 195 случаев. Таким образом, уровень заболеваемости снизился.

АКИpress