Кабмин получит право утверждать план детальной планировки и правила землепользования Бишкека и Оша

Предполагается, что изменения повысят прозрачность градостроительных процессов и усилят координацию между государственными и местными органами власти.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий передачу полномочий по утверждению градостроительной документации двух крупнейших городов страны от местных кенешей к Кабинету министров.

Согласно действующему законодательству, генеральные планы Бишкека и Оша уже утверждаются правительством, однако проекты детальной планировки и правила землепользования и застройки остаются в ведении городских кенешей. Законопроект предлагает распространить полномочия Кабмина и на эти документы.

В обосновании инициативы Минстрой указывает на особый статус обоих городов: Бишкек является столицей республики и местом расположения высших органов государственной власти, дипломатических представительств и международных организаций, Ош — административным и культурным центром юга страны с южной резиденцией президента.

По мнению разработчиков, централизация утверждения градостроительных документов позволит устранить противоречия между различными уровнями планирования, обеспечить согласованность решений с генеральными планами городов и снизить риски нерационального использования земель. Предполагается, что изменения повысят прозрачность градостроительных процессов и усилят координацию между государственными и местными органами власти.

Для реализации инициативы предусматривается внесение изменений в Земельный кодекс, а также законы «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», «О статусе столицы» и «О статусе города Ош».

АКИpress