В Бишкеке карманник-рецидивист попался на краже iPhone 16 — орудовал в автобусе

В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж, сообщили в ГУВД.

Гражданка Ж. И. обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении неизвестных, укравших ее телефон. Женщина рассказала, что 5 февраля около 17:30 села в автобус № 135 на Ошском рынке и, доехав до улицы Леваневского, обнаружила пропажу мобильного телефона марки iPhone 16 Pro.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 "Кража". Задержан и водворен в ИВС подозреваемый А. А., ранее неоднократно судимый и состоящий на учете как вор-карманник.

Установлено, что украденный телефон подозреваемый продал на Ошском рынке. Также во время обыска на месте продажи мобильных телефонов сотрудники милиции изъяли более 60 аппаратов, среди которых был и телефон заявительницы.

Решением суда мужчина заключен под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО-1.

Милиция призывает граждан быть бдительнее в общественных местах, на рынках, в транспорте и местах массового скопления, не оставлять без присмотра деньги, телефоны и другие ценные вещи.

При подозрительных ситуациях следует обращаться в ближайшие отделы милиции или сообщать по номеру 102.

