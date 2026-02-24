Хозяева ломбарда в Таласе вернули гражданам недвижимость и извинились

Работа проведена госкомитетом, региональными управлениями Налоговой службы, Нацбанка и Госантимонополии.

Ломбард "Орозалы" добровольно вернул гражданам незаконно изъятое недвижимое имущество, признав обоснованность претензий и нарушение требований законодательства, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Так, одному из заемщиков вернули дом в Таласском районе, 10 гражданам — документы на недвижимое имущество, переданное в качестве залога.

Кроме того, руководство ломбарда заявило о готовности вернуть заемщикам излишне начисленные с лета 2024-го свыше 30 процентов годовых.

"Владельца ломбарда принесли извинения пострадавшим и обязались вести деятельность исключительно в рамках законодательства Кыргызстана", — отметили в ГКНБ.

